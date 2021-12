Frykt for høye dødstall etter voldsomme tornadoer i USA

Kentuckys guvernør Andy Beshear omtaler tornadoene som de verste i delstatens historie.

– Hovedtornadoen beveget seg langs bakken kontinuerlig over en distanse på 320 kilometer i vår delstat, det er noe vi aldri har sett før, sier han.

Han regner det som sikkert at mer enn 70 har mistet livet.

– Før dagen er omme, kan det faktisk overstige 100, sier guvernøren.

– Dette er veldig vanskelig, veldig tøft, og vi ber for hver enkelt familie, fortsetter han.

Graves County og byen Mayfield sørvest i delstaten er aller hardest rammet. I Mayfield kollapset taket på stearinlysfabrikk der 110 personer var på jobb.

Jevnet med jorda

En omfattende redningsaksjon er i gang for å finne overlevende i ruinene, men det antas at mange av dem som oppholdt seg her har mistet livet.

– Bygningen er jevnet med jorda, sier politiets talskvinne Sarah Burgess. Hun sier de ennå ikke har oversikt på stedet, og at en lang rekke etater er på plass for å bidra i arbeidet.

En av de ansatte, Kyana Parsons-Perez, var fanget halvannen meter nede i ruinhaugen i to timer før hun ble hentet ut.

– Det var mest skremmende jeg noen gang har opplevd. Jeg trodde ikke jeg kom til å klare meg i det hele tatt, sier hun til TV-programmet Today.

Like før tornadoen traff, begynte lysene å flimre. Hun kjente et vindkast og trykk i ørene, og så et brak.

– Alt raste ned på oss, forteller hun, og sier at hun hørte skrik og at hennes spansktalende kollegaer begynte å be.

Biden orientert

Over 50.000 husstander i Kentucky er uten strøm etter uværet, og guvernøren har erklært unntakstilstand i delstaten. Han har også bedt føderale myndigheter om hjelp.

I tillegg til Kentucky, rammet uværet også Arkansas, Tennessee, Indiana og Missouri.

President Joe Biden er orientert om situasjonen.

– Å miste sine kjære i en storm som denne er en ufattelig tragedie, skriver Biden i en Twitter-melding lørdag.

– Vi jobber med guvernørene for å sikre at de har det de trenger, mens letingen etter overlevende og arbeidet med å få oversikt over skadene fortsetter, uttaler han.

I Tennessee har myndighetene bekreftet at tre mennesker har omkommet, og i Arkansas omkom én person og fem ble skadd da et pleiehjem fikk store ødeleggelser.

Amazon-lager

Også i Missouri har minst én omkommet, og i Illinois jobber redningsmannskaper med å ta seg inn i en av netthandelsgiganten Amazons lagerbygninger i Edwardsville, rundt 40 kilometer øst for storbyen St. Louis.

Taket er revet av og en vegg har kollapset. Ifølge lokale journalister har politiet i Edwardsville bekreftet at det er funnet minst to omkomne i bygningen.

TV-bilder viser en stor utrykning til lagerbygningen. Myndighetene opplyser at det er flere skadde. En tjenestemann sier at det var rundt 100 mennesker i bygningen.

– Mine tanker er med folket i Edwardsville i kveld og jeg har vært i kontakt med ordføreren for å tilby alle ressurser vi kan, sier guvernør i Illinois J.B. Pritzker.