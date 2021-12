– Demokrati har lenge vært et masseødeleggelsesvåpen brukt av USA for å blande seg i andre lands interne anliggender, sier en talsperson for utenriksdepartementet i Kina i en offisiell uttalelse.

Kina anklager videre USA for å egge til revolusjoner rundt om i verden.

Uttalelsen kommer etter at Kina, i likhet med land som Russland og Ungarn, ble utestengt fra et to dagers virtuelt toppmøte for demokrati.

Toppmøtet ble arrangert for å skape konfrontasjoner og bruke demokratiet som et våpen, sier talspersonen. Beijing lover å stå «resolutt opp mot alle former for pseudo-demokratier».