Danske fiskere kaster mer torsk på sjøen: – Uhyggelig

65 prosent av all torsk som kommer opp i tråling, som fiskerne bruker for å fange hummer, blir kastet over bord. Forskere mener de fleste torskene som opplever dette, dør.

Bransjen mener det bare dreier seg om tre små torsk hvor hver gang trålen tas inn. Det er ikke nok, sier matminister Rasmus Prehn, som krever at hver torsk teller når stammen er truet.

– Det er overraskende og uhyggelig store tall når vi vet at torsken er historisk presset, sier Prehn til Politiken.