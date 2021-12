Vi går nå snart ut av nok et år med skandaler fra den norske svinenæringen. Mange hadde derfor kanskje ikke forventet å bli møtt med den samme årlige skampletten fra norske butikkjeder – juleribba, selve symbolet på julemiddagen i norske hjem – på billigsalg. Til skammelige priser på linje med dyrefôr.

Ribbe på salg er respektløst overfor både dyret kjøttet kommer fra, og bonden som har lagt ned arbeid i å produsere kjøttet. Det er mange grunner til å se dårlig dyrevelferd i sammenheng med prisen på kjøttet. Når det skal produseres mye og billig kjøtt, er det ikke rom for egenverdi, miljøberikelse og plass for det enkelte dyr. Ribbe og annet kjøtt brukes som lokkemat av butikkene, og selges med tap.

Dette resulterer i de bekmørke sidene av norsk svinenæring som vi har vært vitne til de siste årene – en brutal sannhet, milevis unna glansbildene kjøttindustrien ønsker å skape av norske forhold. For mange har det blitt vanskelig å spise produkter av svin uten å få de grusomme bildene av syke, skitne og ulykkelige griser på netthinnen. I fjor jul var det skyhøy etterspørsel etter gris som har hatt et bedre liv. Produsentene av utegris satte salgsrekorder, og mange var utsolgt lenge før jul.

Vi som er forbrukere har også et ansvar.

Så hvorfor følger ikke næringslivet etter? Hvorfor reklamerer Kiwi, Bunnpris og Coop med altfor billig ribbe, hvor verken bonden får nok betalt eller grisen et godt nok liv?

Det er fullt mulig med en svineproduksjon som ivaretar grisens behov langt bedre enn i dag, men det krever at næring og myndigheter samarbeider om en ny kurs. En gris på størrelse med en voksen mann har i dag under én kvadratmeter plass i bingen. Den aktive og intelligente grisen trenger større plass og mer aktivitet.

Vi som er forbrukere har også et ansvar. I det nye året bør vi vise kjøttbransjen at vi ikke aksepterer å bli lurt. Velg bort industrigris på billigsalg! Ønsker du å spise svinekjøtt, kan du velge produkter merket med Dyrevernmerket, der hver gård inspiseres for å sikre at dyrene faktisk har hatt det bedre.

Mindre, men bedre kjøtt, er bra for din egen helse, miljøet, og ikke minst for grisen. I tillegg til sender det en klar beskjed til kjøttbransjen og næringslivet om at vi nå går inn i en ny tid – en tid hvor dårlig dyrevelferd ikke tolereres.