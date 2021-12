2,5 milliarder kroner til nødhjelp i Afghanistan

Afghanistans økonomi har langt på vei falt sammen siden Taliban tok makten i august da bevegelsen inntok Kabul og presidenten flyktet landet.

Nå har giverland, blant dem USA, gitt grønt lys for å betale ut drøyt 2,5 milliarder kroner fra et frosset fond til to nødhjelpsorganisasjoner for å hjelpe Afghanistan med den humanitære krisen landet er i.

Det opplyser Verdensbanken i en uttalelse.

Pengene skal ifølge Reuters overføres til verdens matvareprogram (WFP) og barneprogram (Unicef). Pengene kommer fra gjenoppbyggingsfondet for Afghanistan, som Verdensbanken administrerer.

Alle land som har donert til fondet har vetorett. Norge og en rekke andre land har holdt tilbake deler av bistanden til Afghanistan siden Taliban tok makten.

FN advarer mot at nesten 23 millioner mennesker, rundt 55 prosent av befolkningen, står i fare for å sulte.