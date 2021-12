Shell flytter hovedkvarteret sitt fra Nederland til Storbritannia

Styreleder Andrew Mackenzie sa seg fornøyd med den rungende støtten fra aksjonærene i selskapet, etter at de stemte ja til planen på et møte i Rotterdam.

Europas største energiselskap mener grepet vil forenkle skatte- og aksjeordningene, og fremskynde overgangen fra fossilt brennstoff som forårsaker klimaendringer.

Den nederlandske regjeringen har sagt at de ble ubehagelig overrasket over planen, mens Storbritannia har hyllet den som en tillitserklæring til britisk økonomi etter Brexit.

Shells styre må formelt godkjenne planene før de trer i kraft.

Tidligere har Mackenzie nektet for at flytteplanene er motivert av en nederlandsk rettsavgjørelse fra tidligere i år, som slo fast at Shell må kutte utslippene sine.

Men han innrømmet at den nederlandske regjeringens avgjørelse om å ikke fjerne en utbytteskatt på store selskaper var en faktor.