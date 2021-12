Talsperson for FNs rettighetskontor, Rupert Colville, sier byrået hans ikke har verifisert funnene som ble presentert i rapporten torsdag, og at de ikke vil kommentere konklusjonen om at Kina har begått folkemord gjennom tiltak for befolkningskontroll.

Men han sa at panelet, som ble opprettet på forespørsel fra World Uyghur Congress, hadde brakt fram dypt urovekkende informasjon om behandlingen av uigurer og andre muslimske og etniske minoriteter i Xinjiang-regionen i Kina.

Panelet besto av ni advokater og menneskerettseksperter, og de har intervjuet vitner som fortalte om angivelig tortur, voldtekt og umenneskelig behandling.

– All ære til de mange ofrene og vitnene som tok en stor risiko ved å stå fram. Det er nå ekstremt viktig å gi de beskyttelse mot eventuell gjengjeldelse, understreker Colville.