Australia bytter til amerikanske forsvarshelikoptre

Forsvaret har hatt nær 50 såkalte Taipan-helikoptre fra den europeiske flyprodusenten Airbus. De skulle opprinnelig benyttes helt fram til 2037, men australske forsvarsmyndigheter hevder det har vært en rekke tekniske problemer med dem.

Nå skal de erstattes med 40 helikoptre av modellene Black Hawk og Sea Hawk fra det amerikanske selskapet Lockheed Martin.

– Taipan-helikoptrene fungerer ikke som lovet. Så enkelt er det. Vi skal sørge for at våre forsvarsstyrker har den best mulige utrustningen for å kunne forsvare dette landet, og Black Hawks kommer til å sørge for dette, sier statsminister Scott Morrison.

I september kansellerte Australia uten forvarsel en enorm ubåtkontrakt med Frankrike til fordel for en samarbeidsavtale med USA og Storbritannia, noe som utløste en diplomatisk krise.