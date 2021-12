Skuespiller Jussie Smollett dømt for å ha iscenesatt angrep

Juryen kom fram til at den tidligere «Empire»-skuespilleren bør dømmes for fem av seks tiltalepunkter.

Smollett har sagt at han ble utsatt for et brutalt angrep med rasistiske og homofobiske undertoner på åpen gate i Chicago i januar 2019. Den 39 år gamle skuespilleren fortalte politiet at han ble overfalt av to maskerte menn som bandt en løkke rundt halsen hans og helte blekemiddel over ham, mens de ropte rasistiske ytringer.

Men de to påståtte gjerningsmennene, to brødre, har også vitnet i retten og sier at de fikk 3.500 dollar fra Smollett for å iscenesette angrepet. Skuespilleren har fortalt at pengene ble utbetalt fordi en av dem jobbet som hans personlige trener og kostholdsekspert.

Bevisene mot Jussie Smollett består – i tillegg til brødrenes vitneforklaring – blant annet av videoer fra overvåkingskameraer i området som der angrepet skal ha skjedd.

Smolletts advokat Nenye Uche sier dommen vil bli anket og at han er overbevist om at skuespilleren vil bli «frikjent på alle punkter».