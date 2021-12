Det melder Washington Post.

Delstatens øverste juridiske ansvarlige Letitia James har bedt Trump om å møte opp for å personlig avgi vitneforklaring i saken. Etterforskningen skal avklare om Trump Organization har meldt inn uriktige verdier på sine eiendommer for å få bank- og skattemessige fordeler.

Mistanken går ut på at eiendomsgruppen skal ha overdrevet verdiene av eiendommene overfor bankene for å få bedre lånebetingelser, og at den rapporterte inn langt lavere verdier til skattevesenet for å spare skatt.

Kilder som kjenner saken, sier James' kontor vil at Trump skal vitne 7. januar.