Granskingen etter angivelig julefest i Downing Street kan bli utvidet

Storbritannias helseminister Sajid Javid sier han har fått forsikringer om at ansatte i Downing Street ikke brøt noen coronaregler den 18. desember 2020, men at statssekretær Simon Cases undersøkelser skal komme til bunns i om det faktisk ble gjennomført arrangementer som brøt coronareglene i fjor.

Statsminister Boris Johnson har vært i hardt vær de siste dagene etter at påstandene om at flere fester fant sted til tross for strenge coronarestriksjoner i England i fjor.

Det konservative partiet, som Johnson leder, har bekreftet at et arrangement fant sted i partiets hovedkvarter i Westminster 14. desember 2020, og at ansatte fra Downing Street deltok der.

Javid sier torsdag at han ikkje kjenner til arrangementet, hvor det skal ha blitt danset til langt på natt, men at Case står fritt til å fordype seg i det som skjedde.

– Jeg ved at Simon Case ikke bare ser på en bestemt dato. Han står fritt til å se på hvilke datoer han vil vurdere, sier Javid.

Cases undersøkelser ble beordret av Johnson etter at en lekket video viser Downing Street-ansatte som ler og tuller om en «fiktiv» fest der som skal ha funnet sted 18. desember 2020.