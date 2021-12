WHO anbefaler ekstra vaksinedose til risikogrupper

Ifølge studier avtar vaksinenes effekt med tiden, og nedgangen er betydelig spesielt hos eldre mennesker, fremhever Alejandro Cravioto, leder for WHOs vaksine-ekspertgruppe SAGE, ifølge Reuters.

WHOs råd innebærer en tredje dose for coronavaksiner som tas i to doser, slik som Pfizer, Moderna og AstraZeneca. For vaksiner som tas i én dose, slik som Janssen, anbefales det en andre dose.

Flere land, deriblant Norge, har allerede begynt å gi en oppfriskningsdose. I Norge regnes en tredje dose som det viktigste tiltaket mot den økende smitten som herjer, og som har medført en bratt økning i antallet sykehusinnleggelser.

Vaksineprodusenten Pfizer/Biontech opplyste onsdag at deres coronavaksine gir god beskyttelse mot omikronvarianten etter en tredje dose.