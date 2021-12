Senatet stemte ned Bidens vaksinekrav

Det er en symbolsk seier for republikanerne, men det vil trolig ha lite å si i praksis. Alle 50 av partiets senatorer stemte for forslaget, og fikk støtte av de to demokratene Joe Manchin og Jon Tester.

Forslaget ventes ikke å bli godkjent i Representantenes hus, der det trolig kun får støtte fra høyresiden. I tråd med Bidens plan, må alle selskaper med mer enn 100 ansatte kreve at de ansatte enten vaksinerer seg eller lar seg teste ukentlig fra 4. januar.

Etter avstemningen sa Manchin at det selv om han støtter et vaksinekrav for statsansatte og militæret, ikke er den føderale regjeringens oppgave å diktere hva private selskaper gjør.

Vanlig med vaksinekrav

En rekke delstater, som ledes av både demokrater og republikanere, er hundretusenvis underlagt krav om å vaksinere seg mot en rekke sykdommer, og disse kravene er ikke særlig kontroversielle.

Mesteparten av dem er vaksiner man får som barn, og slike krav har vært gjeldende i USA helst siden det 19. århundret, men det er også krav for voksne.

I New York må alle som jobber i sykehus, på pleiehjem og i andre fasiliteter i helsevesenet være vaksinert mot meslinger og røde hunder, mens Rhode Island krever at alle som jobber med barn, må være vaksinert mot en rekke vanlige barnesykdommer, samt influensa.

Flere delstater har vaksinekrav for universitetsstudenter, og alle 50 krever at skolebarn vaksinerer seg mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, meslinger, røde hunder og vannkopper.

Sinna Schumer

Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, sammenligner republikanerne med folk som tror jorda er flat, og anklager folkevalgte som selv tatt koronavaksinen, for å være hyklere.

– Den største hindringen som står mellom oss og slutten på pandemien, er amerikanere som nekter å la seg vaksinere, sa han.

Biden har innført vaksinekrav for tre grupper som ikke er statsansatte: oppdragstakere som jobber for staten, visse i helsevesenet og ansatte i større selskaper. Alle kravene har møtt motstand i rettsvesenet og er satt på hold.