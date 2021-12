Tre aktivister dømt etter Tiananmen-markering i Hongkong

Lai er grunnlegger av den nå nedlagte prodemokratiske avisa Apple Daily. Han er sammen med den tidligere journalisten Gwyneth Ho og den framtredende menneskerettsadvokaten Chow Hang-tung kjent skyldig i å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner. Også Chow og Ho sitter fengslet allerede. Straffeutmåling vil skje senere.

Saken omhandler en demonstrasjon i Victoria Park i Hongkong 4. juni i fjor, da tusener av innbyggere møtte opp for å tenne lys og synge sanger til tross for at politiet hadde advart om at markeringen var lovstridig.

Flere titalls aktivister og politikere ble pågrepet etter markeringen.

De siste 30 årene har titusener av folk markert årsdagen for massakren. 4. juni 1989 grep det kinesiske militæret brutalt inn mot demonstrasjoner for demokrati og menneskerettigheter på Den himmelske freds plass i Beijing. Det nøyaktige antallet døde er fortsatt ikke kjent. Flere tusen ble skadd eller pågrepet.

I 2020 og 2021 forbød myndighetene i Hongkong markeringen med henvisning til koronapandemien.

Allerede har en rekke politikere og aktivister, blant dem den framstående aktivisten Joshua Wong, blitt dømt til mellom seks og ti måneders fengsel for sine roller i markeringen.

Myndighetene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratibevegelsen i byen etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft. Kina innførte loven i byen i fjor, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i landet i månedsvis.

Beijing insisterte på at det var behov for å gjenopprette stabilitet etter demonstrasjonene, men fastslo at loven bare ville rette seg mot et mindretall med ekstremister.