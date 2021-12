Trumps tidligere stabssjef saksøker granskningskomité

Årsaken er at komiteen ønsker å straffeforfølge ham for å nekte å vitne i granskningen.

Meadows nektet lenge å samarbeide med komiteen, men han snudde ved månedsskiftet. Deretter sa han tirsdag denne uken at han ikke lenger ville samarbeide, og komiteen vil straffeforfølge ham for å ha vist forakt for Kongressen.

I søksmålet navngis demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus og startet granskningen, sammen med de ni medlemmene av komiteen.

Komiteen skal utarbeide en rapport om hendelsene 6. januar, da tusenvis av Trump-støttespillere, blant dem folk fra høyreradikale grupper, tok seg inn i Kongressen i et forsøk på å stanse godkjennelsen av Joe Bidens valgseier.

I forkant hadde Trump i månedsvis kommet med feilaktige påstander om valgfusk, i forsøk på å så tvil om legitimiteten ved valget. Meadows har blitt ansett som et nøkkelvitne for komiteen, da han var nær Trump og forsøkene på å undergrave valget.

En annen av ekspresidentens nære allierte, tidligere sjefstrateg Steve Bannon, ble i november tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Også han nektet å vitne på instruks fra Trump.