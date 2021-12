Det melder Sky News. Rettssaken startet mandag, og kun to dager senere kom dommen som endte med at Olesen ble frifunnet.

31-åringen var anklaget for tre forhold under en flytur fra Nashville til London i juli 2019. Det dreide seg om et seksuelt overgrep, vold av mindre grov karakter og for å ha vært beruset.

I retten benektet ikke Olesen at det var noen episoder på flyet, men han nektet for å ha gjort noe ulovlig etter tiltalen. Dansken forklarte at han hadde drukket to øl, to glass rødvin og en drink med vodka etter å ha tatt noen sovepiller før flyturen. Deretter fikk han et glass champagne etter å ha funnet plassen sin om bord.

Olesen hevdet at han derfra ikke husker så mye mer av hva som skjedde. Han mente det var sovepillene som hadde slått ham ut. Dette var piller som var reseptbelagte, og golfstjernen sa han ikke var klar over det.

Påtalemyndigheten anklaget dansken for å ha kysset en kvinne på hånden, befølt en annen på brystet, skubbet unna en person i kabinpersonalet og for å urinert på et passasjersete.

Kort tid etter at historien om flyreisen ble kjent, ble Olesen suspendert av europatouren. Det samme gjorde PGA-touren, og dermed var han utestengt fra å delta i internasjonale turneringer.

Da saken ble utsatt, og det lå an til lang tid før en avklaring ville komme, ble suspensjonen opphevet i juli 2020. Det ble gjort med forbehold om at den kunne tre i kraft igjen ved en eventuell domfellelse.