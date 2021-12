Avtale mellom Biden og Putin om å fortsette samtaler med utsendinger

Avtalen kommer i kjølvannet av møtet mellom de to presidentene tirsdag.

Det er det økte spenningsnivået på grensa mellom Russland og Ukraina som er bakgrunnen for avtalen. Kreml opplyser onsdag at det er usikkert akkurat når samtalene skal finne sted.

– Presidenten syntes at det burde skje rimelig raskt, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

USA har sagt at de ikke vet hva slags planer Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina. Russland har avfeid bekymringen som hysteri.