WHO har registrert en liten nedgang i coronatilfeller og -dødsfall i Europa

WHO har også notert seg tall som viser at alle de 212 bekreftede omikron-tilfellene i 18 EU-land har vist seg å være enten uten eller med milde symptomer. WHO sier likevel at de venter at kunnskapen om omikronvarianten vil øke i takt med at det blir hentet inn mer data.

I sin ukentlige rapport som ble publisert sent tirsdag melder WHO at det ukentlige tallet av nye coronatilfeller i 53 europeiske land falt med 2 prosent i forrige uke, sammenlignet med uken før.

Tyskland og England var landene som registrerte flest smittetilfeller.

I tillegg ble det registrert 3 prosent færre dødsfall i Europa i forrige uke sammenlignet med uken før.