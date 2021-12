Japansk milliardær sendes til verdensrommet i russisk rakett

Med det tar også Russland opp kampen om romturister med USA og private selskaper som SpaceX.

Netthandelsgründeren Maezawa vil onsdag morgen bli fraktet opp til ISS i en Sojuz-rakett. Det er ventet at reisen vil ta seks timer.

Hendelsen er viktig for russisk romfart, som i et tiår har vært satt på sidelinjen i kampen om romturister. Det er et marked som kan redde russisk romfart etter at det russiske monopolet på å frakte Nasa-astronauter til verdensrommet ble brutt.

Maezawa skal skytes opp fra Kasakhstan og forlot onsdag morgen hotellet han har bodd på mens en sang som ble sunget for kosmonauter i sovjettiden ble fremført delvis på japansk.

– Drømmer kan bli virkelighet, skrev Maezawa på Twitter.