Avtale i Kongressen om å heve gjeldstaket

Representantenes hus stemte sent tirsdag kveld lokal tid for å vedta det som omtales som en éngangslov, etter enigheten mellom lederne i Senatet.

Det ventes at Senatet også vil vedta endringen i løpet av de kommende dagene. Avtalen innebærer at Demokratene kan stemme gjennom heving av gjeldstaket uten stemmer fra Republikanerne. Dermed holder det med et enkelt flertall på 51 stemmer i Senatet.

– Dette er et svært bra utfall for USAs befolkning. Vi unngår misligholdelse av gjeld, noe som ville vært katastrofalt, sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, etter at avtalen i Senatet ble kunngjort tidligere tirsdag kveld.

Hans motpart i Senatet, Republikanernes mindretallsleder Mitch McConnell, var også optimistisk.

– Jeg tror det er i landets beste interesse å unngå misligholdelse av gjelden, sa McConnell.

Finansminister Janet Yellen har sagt at hennes departement har nok penger til å holde statsapparatet gående til 15. desember etter Kongressens heving av gjeldstaket i oktober med 480 milliarder dollar, i over kant av 4.345 milliarder kroner.

For rundt 80 år siden innførte Kongressen en grense på hvor stor føderal gjeld landet kan samle opp. Gjeldstaket har blitt hevet titalls ganger senere slik at de ulike administrasjonene kan oppfylle gjeldsforpliktelsene sine.

Det nåværende gjeldstaket ble satt i sommer og er på 28.400 milliarder dollar.