WHO: Ingen tegn på at omikron er alvorligere enn delta

WHO opplyser også at de eksisterende koronavaksinene bør kunne beskytte folk mot de alvorligste utfallene av covid-19.

– Vi har svært effektive vaksiner som har vist seg effektive mot alle variantene til nå når det gjelder alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, og det er ingen grunn til å tro at det ikke vil være slik også for omikronvarianten, sier WHOs krisedirektør Michael Ryan i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Men han understreker at det trengs mer forskning.