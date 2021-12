Ingen gjennombrudd i toppmøtet mellom Biden og Putin

Den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland sto øverst på lista over saker de to presidentene skulle diskutere på tirsdagens digitale toppmøte.

Biden ga uttrykk for dyp bekymring over situasjonen, og han advarte Putin om svært strenge økonomiske sanksjoner dersom Russland angriper Ukraina militært. Biden gjentok også sin støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Det hvite hus i en uttalelse etter møtet.

Den amerikanske presidenten skal snakke med sin ukrainske motpart Volodymyr Zelenskyj førstkommende torsdag.

Nato-utvidelse

Kreml omtaler møtet som «åpent og profesjonelt.» Putin skal ha bedt om garantier for at Nato ikke vil utvides østover, og han fordømte Natos økende «militære potensial» nær Russland, ifølge Kreml.

Nato åpnet formelt døra for ukrainsk medlemskap i 2008, men ingen fremgang er gjort siden.

Den russiske presidenten foreslo også overfor Biden å oppheve alle diplomatiske reaksjoner i begge land. De siste årene har begge landene utvist hverandres diplomater ved flere anledninger, ofte som en reaksjon på handlinger eller sanksjoner de har mislikt.

Ifølge en amerikansk tjenesteperson har ikke Biden gjort noen avtale med Putin.

Usikkerhet

Biden har vært i kontakt med viktige allierte i Europa både før og etter møtet med Putin.

– Lederne var enige om å holde tett kontakt og å ha en koordinert tilnærming til Russlands militære oppbygning på grensa mot Ukraina, sier Det hvite hus.

Før møtet tirsdag var det ventet at Biden ville advare Putin mot å invadere Ukraina, og true med sanksjoner og mer amerikansk militær støtte i Øst-Europa dersom Putin angriper Ukraina militært. Putin har hele tiden nektet for å ha planer om å angripe Ukraina og kaller det en svertekampanje fra Vesten.

USA har sagt at de ikke vet hva slags planer Russland har med Ukraina, men Washington har uttrykt stor bekymring over at Russland har utplassert om lag 100.000 soldater langs grensen mot Ukraina.