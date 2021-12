Skyteepisoden skjedde tirsdag i en av de fattige delene av hovedstaden Nairobi.

– Vi har mistet seks personer, som alle ble skutt av politimannen før han selv tok sitt eget liv, sier Francis Wahome, som er sjef for politiet i området.

To personer er innlagt på sykehus med skader.

Politimenn som dreper partneren sin er et gjentakende problem i Kenya. Korrupsjon, lave lønninger og dårlig opplæring gjør at det kenyanske politiet har fått et dårlig rykte.