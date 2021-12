– Det florerer et bilde av meg fra da jeg var kanskje 15 eller 16 år der jeg gjorde en gest som kan tolkes som en nazistisk hilsen. Jeg husker ikke å ha gjort noen slik gest, sier hun til SVT.

– Jeg skjønner hvordan det ser ut, men jeg har aldri gjort slikt for å sympatisere med en så avskyelig ideologi som nazismen. Det har i så fall vært for å forsøke å latterliggjøre eller ironisere over det, sier hun.

Bildet ble publisert på Nyheter Idag og skal ha blitt tatt på en fest.

Karkiainen sier videre at hun aldri har vært i noen situasjon som skal ha kunnet bli koblet til hvit makt-miljøer.

– Det kan ha blitt spilt Ultima Thule og den type musikk i slike sammenhenger, men i så fall har jeg gått og slått den av og sagt at det ikke er greit. Ungdommer lyttet på Ultima Thule på 90-tallet. Det var ikke uvanlig, sier hun.