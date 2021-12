Obligatorisk vaksinering i New York

Kunngjøringen fra de Blasio kommer midt i en stigende smittetrend i USA, samtidig som den nye omikronvarianten begynner å få fotfeste både i New York og ellers i landet.

– Vi i New York har bestemt oss for å ta preventive grep, for å virkelig gjøre noe modig for å stoppe ytterligere spredning av covid-19 og faren viruset utgjør for oss alle, sa de Blasio mandag.

De nye reglene innebærer blant annet at alle ansatte i privat sektor som møter opp på arbeidsplassen, må kunne bevise at de har fått minst én dose med coronavaksine. De vil ikke kunne omgå kravet ved å bli regelmessig testet i stedet.

Omtrent 184.000 bedrifter, alt fra store konglomerater til familieeide småbedrifter, blir påvirket av de nye reglene. Den private sektoren i New York har en arbeidsstyrke på 3,7 millioner mennesker.

Ingen annen delstat i USA har innført et lignende vaksinereglement overfor privat sektor, ifølge National Academy for State Health Policy.