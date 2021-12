FN: Pandemien har alvorlig påvirkning på utdanning

Ifølge beregningene i en ny rapport fra Verdensbanken, Unicef og Unesco vil elever verden over gå glipp av 17 tusen milliarder dollar i fremtidig inntekter. FN-organisasjonene advarer om at krisen har forverret seg siden 2020.

I den samme beregningen fra i fjor var tallet ti tusen milliarder dollar.

– Skolesystemer verden over stoppet opp som følge av pandemien. 21 måneder senere er skolene fortsatt stengt for millioner av barn. Noen av dem vil aldri få komme tilbake til skolebenken, sier Jamie Saavedra, Verdensbankens globale leder for utdanning.