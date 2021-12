Kiev anklager Kreml for å støtte separatistene, noe Russland nekter for, i en konflikt som har kostet over 13.000 menneskeliv.

– Det er en ære å være her med dere i dag. Takk for at dere beskytter Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sa president Zelenskyj til ukrainske soldater under besøket, ifølge en pressemelding fra ukrainske myndigheter.

Det ukrainske militæret feiret 30 års jubileum mandag. Det ble grunnlagt etter at landet ble selvstendig i 1991.

Den tidligere Sovjet-republikken har vært i væpnet konflikt med Russland-vennlige separatister i den østlige Donetsk-regionen siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.