Nytt vulkanutbrudd skaper problemer for redningsarbeidet i Indonesia

15 personer er bekreftet omkommet etter lørdagens utbrudd i vulkanen Semeru. I tillegg har minst 68 personer fått brannskader, opplyste indonesiske myndigheter mandag.

Flyfoto viser hele gater fylt av grå aske og gjørme. Mange hus og kjøretøy er begravd i massene fra vulkanen. Helsefarlig svart røyk fortsetter å stige opp fra områdene som er dekket av aske, der redningsarbeidere har forsøkt å grave seg gjennom asken i håp om å finne overlevende.

Men arbeidet er svært vanskelig, ikke minst fordi lavaen fra vulkanen begynner å størkne. Søndag ble redningsarbeidet hindret av regn, og mandag måtte redningsarbeiderne trekke seg ut av området etter at det ble det meldt om ny aktivitet i vulkanen.

Håper fortsatt

– Det var et lite, nytt utbrudd, og det kan sette evakueringsteamene i fare, sier redningsarbeider Rizal Purnama.

Pårørende som savner sine, håper fortsatt de kan bli funnet i live.

– Det er en liten sjanse for at han overlevde. Kanskje det er min sønns skjebne, men jeg håper fortsatt at han blir funnet, om ikke annet så kroppen hans, sier Maskur Suhri i landsbyen Sumberwuluh.

Redder dyr og eiendeler

Andre redningsarbeidere har forsøkt å hjelpe landsbyboere med å redde eiendeler fra ødelagte hjem. Enkelte innbyggere har båret med seg madrasser og møbler ut av området, mens andre har båret med seg geiter i armene.

Over 1.500 mennesker er blitt evakuert fra sine hjem og innlosjert i blant annet moskeer og offentlige bygninger. Innbyggere er blitt bedt om å holde seg på minst 5 kilometer avstand fra vulkanens krater ettersom luften i området er svært giftig.