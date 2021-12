Biden og Trump hyller avdøde Bob Dole

Dole satt i Kongressen for republikanerne i 36 år og var partiets presidentkandidat i 1996, da han tapte mot Demokratenes Bill Clinton.

Stiftelsen til konen hans, Elizabeth Dole, meldte om dødsfallet på Twitter søndag. I uttalelsen står det at Bob Dole døde tidlig søndag morgen mens han sov.

– Fram til sin død hadde han tjent USA trofast i 79 år, står det i uttalelsen.

I februar opplyste Dole at han hadde blitt diagnostisert med lungekreft, og samme måned fikk han besøk av president Joe Biden – som omtalte ham som en nær venn.

Flagget på halv stang

Doles karriere i både Kongressen og Senatet strakte seg over 36 år, og han var en innflytelsesrik politiker og lederskikkelse i Det republikanske partiet.

Representantenes hus' leder Nancy Pelosi beordret at det skulle flagges på halv stang rundt Kongressen til ære for Dole søndag. Biden har, blant mange andre, uttrykt sin sorg over Doles død.

– Han var en krigshelt og blant de største i sin generasjon. Og for meg var han også en venn som jeg kunne komme til for pålitelig veiledning, eller for en sårt trengt morsom replikk for å roe ned frynsete nerver. Jeg kommer til å savne vennen min, har Biden uttalt.

Hyllet av Trump

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, sier i en uttalelse at han slutter seg til nasjonen i sorgen over Bob Doles død.

– Uansett hvilken politikk de sto for, måtte alle som så Bob Dole i aksjon, beundre både karakteren hans og hans dype patriotisme, sier McConnell.

Tidligere president Donald Trump kaller også Dole for en krigshelt og sann patriot.

– Han tjente delstaten Kansas med ære og det republikanske partiet ble sterkere av hans tjeneste, sier Trump.

Forkjemper for veteraner

Dole var veteran fra andre verdenskrig og brukte sine senere år på å snakke sårede krigsveteraners sak. Han var også en drivkraft bak opprettelsen av et minnesmerke for andre verdenskrig på National Mall i 2004.

Dole var president Gerald Fords visepresidentkandidat i 1976, da demokraten Jimmy Carter vant valget, og han forsøkte å bli republikanernes presidentkandidat både i 1980 og 1988, uten å lykkes.