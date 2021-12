Russland: Rutefly måtte endre kurs på grunn av Nato-fly

Ruteflyet måtte gå 500 meter lavere for å holde seg på trygg avstand fra et av Natos overvåkingsfly, av typen CL600, opplyser russiske luftfartsmyndigheter, ifølge nyhetsbyrået Interfax søndag. Det skal ha vært et Aeroflot-fly med 142 personer om bord på vei fra Tel Aviv til Moskva.

Russiske luftfartsmyndigheter har ikke sagt hvilket land som opererte spionflyet, men en talsperson for det russiske utenriksdepartementet indikerer at flyet tilhørte USA.

– Handlingene til det amerikanske luftvåpenet har skapt en trussel mot sivil luftfart. Selv om en katastrofe i luftrommet over Svartehavet har blitt avverget, betyr ikke det at USA og Nato kan fortsette å risikere menneskeliv ustraffet, sier talsperson Maria Zakharova til AFP via meldingstjenesten Telegram.

Også et privat jetfly av typen CL650 på vei fra feriebyen Sotsji til Skopje, hovedstaden i Nord-Makedonia, måtte angivelig endre kurs for å unngå Nato-flyet.

Verken Nato eller USA har kommentert saken.

Situasjonen i regionen er for tiden spent, og et stort antall russiske soldater er utplassert nær grensa til Ukraina.