Biden og Putin møtes tirsdag

Russerne sa fredag at de jobbet med å forberede et nettmøte, og at samtalene skal dreie seg om Ukraina, Afghanistan, atomavtalen med Iran og forholdet mellom Russland og USA.

Lørdag bekreftet Putins talsmann Dmitrij Peskov til russiske nyhetsbyråer at et videomøte er avtalt tirsdag kveld russisk tid. Møtets varighet avgjøres av presidentene selv, tilføyde Peskov.

Det hvite hus' pressetalskvinne Jen Psaki bekreftet senere lørdag at møtet finner sted tirsdag, og at en rekke saker står på agendaen, blant dem Ukraina.

Putin og Biden møttes i Genève i juni til sitt første toppmøte. Selv om kontakten har økt mellom de to landene siden, er forholdet fremdeles svært anstrengt.

Det skyldes Ukraina-konflikten og en rekke saker der de to er på kollisjonskurs, samt amerikanske sanksjoner mot Russland.

Anklager om invasjonsplan

Den siste tiden har Ukraina og USA anklaget Russland for å planlegge en invasjon av Ukraina, noe Biden fredag sa at amerikanerne ville sørge for at blir svært vanskelig.

Russerne benekter at de planlegger å invadere nabolandet og anklager Vesten for provokasjoner, med henvisning spesielt til militærøvelser i Svartehavet.

Anonyme amerikanske etterretningskilder mener at det står rundt 70.000 russiske soldater ved grensa til Ukraina og at russerne legger planer for en mulig invasjon på nyåret.

Ukrainas forsvarsminister anslår at antallet russiske soldater er nærmere 95.000.

Nato-utvidelse

Russland okkuperte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014 og har siden støttet væpnede separatister som kjemper øst i landet. Krigen har krevd over 13.000 menneskeliv.

Russland vil ha slutt på Natos utvidelse østover etter at store deler av Øst-Europa sluttet seg til alliansen i kjølvannet av Sovjetunionens sammenbrudd.

Utenriksminister Sergej Lavrov ba tidligere i uka sin amerikanske motpart Antony Blinken om å gi sikkerhetsgarantier om at Nato ikke vil rykke nærmere Russlands grenser.

Putins grenser

Putin vil i samtalen neste uke også forsøke å overtale Biden til å garantere at Ukraina ikke vil bli tatt inn i Nato, ifølge Kreml. Putin har advart Vesten og Ukraina mot å krysse hans «røde linjer» og holde militærøvelser og ruste opp militært i Ukraina. Da journalister spurte Biden fredag om han vil godta Putins linjer, svarte han:

– Jeg godtar ikke noen rød linje fra noen som helst, sa den amerikanske presidenten.

Nato åpnet formelt døra for ukrainsk Nato-medlemskap i 2008, men ingen fremgang er gjort siden.