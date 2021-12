Svensk tenåring drept i frisørsalong i Danmark

Guttens pårørende er blitt varslet, opplyste politiet lørdag. De sa ikke om 17-åringen var bosatt i Danmark eller på besøk.

Ingen er så langt pågrepet etter at to personer tok seg inn i frisørsalongen i Rødovre og løsnet skudd. En 15 år gammel gutt og en 28 år gammel mann ble skadd.

Tilstanden til mannen ble tidligere beskrevet som kritisk, men han skal lørdag ikke lenger være i livsfare.

Et øyenvitne har fortalt at gjerningsmennene var maskert. Politiet har så langt verken bekreftet eller avkreftet at det dreier seg om gjengkriminalitet.