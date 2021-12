Barnier blir ikke presidentkandidat i Frankrike

Fem kandidater ble i partiets primærvalg torsdag skrelt vekk, blant dem EUs brexit-forhandler Michel Barnier som av mange var regnet som favoritt.

Barnier fikk 23,9 prosent av stemmene og ble slått av Eric Ciotti som fikk 25,6 prosent og Valérie Pécresse som fikk 25 prosent. Dermed blir det en av disse to som skal utfordre Emmanuel Macron når Frankrike i april skal velge president for de neste fem årene.

54 år gamle Pécresse, som blir ansett som moderat, vil kunne bli landets første kvinnelige president dersom hun trekker det lengste strået.

I likhet med Barnier forlot Pécresse partiet i 2017 etter å ha anklaget ledelsen for å beveget seg for langt til høyre. Barnier tvitret torsdag at han vil støtte hennes kandidatur.

56 år gamle Ciotti er kjent for å være svært kritisk til islam og innvandring. Han har lovet å bygge et «Guantanamo-fengsel» for mistenkte terrorister dersom han får makten, og han har også lovet et betydelig kutt i selskapsskatten.

Hvem av de to Republikanerne til slutt velger som sin kandidat, vil være avgjørende for utfallet av valget der Macron foreløpig regnes som favoritt. De utfordres av Eric Zemmour og Marine Le Pen fra ytre høyre.