Væpnet mann utenfor FN-hovedkvarteret

Bilder fra området viste at politifolk omringet en mann som sto på et fortau og rettet det som synes å være et skytevåpen, mot seg selv.

Politiet i New York understreket underveis at det ikke var noen fare for publikum, men de ba folk holde seg unna området.

Gisselforhandlere gikk i dialog med mannen, som tilsynelatende er i 60-årene, og håpet å få løst situasjonen på fredelig vis.

Politiet i New York opplyste like før klokka 20 norsk tid at personen er pågrepet.

– Det er ingen trussel mot publikum, tvitret politiet og ba folk fortsatt holde seg unna området.