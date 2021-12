Staffan Hildebrand er for mange best kjent for sine 80-talls-ungdomsfilmer «G som i Gemenskap» og «Stockholmsnatt».

I den nye boken «G som i gjerningsmann», skrevet av Sören «Sulo» Karlsson (52) og Deanne Rauscher (68), avsløres Hildebrands mørkeste sider. I boken forteller nemlig flere om hvordan regissøren omga seg med unge gutter i sitt hjem.

Lovnader om «et bedre liv»

Ifølge svenske Expressen lokket Hildebrand guttene til seg ved å love dem filmroller eller spennende oppdrag i ulike filmprosjekter. Han skal også ha invitert dem med på restaurant, eller latt dem feste hos ham.

To av guttene, som i perioder bodde hos Hildebrand, forteller i boken at han gjennom overtalelse eller lovnader om et bedre liv, fikk guttene til å ha sex med ham. På dette tidspunktet var guttene 13 og 15 år gamle, noe Hildebrand selv bekrefter overfor Expressen.

– Han ødela livet mitt

De seksuelle overgrepene skal ha pågått i flere år, til etter den yngste gutten hadde fylt 16.

– Jeg var et barn. Han ødela hele mitt liv, sier den 13 år gamle gutten i boken.

På den tiden Hildebrand begikk overgrepene, opplevde han ikke at han gjorde noe galt.

– Jeg gjorde ikke det den gangen, men nå, med den kunnskapen jeg har fått etter «Metoo» og alt det der. Selvsagt er det feil, sier Hildebrand til Expressen.

Nå håper han boken kan bli en «forsoningens bok».

Tror ofrene er tjent med at han står frem

– Jeg vil be om tilgivelse og si at jeg har gjort feil – og gå videre i livet, sier filmskaperen.

Han tror ofrene vil være tjent med at han står frem med fullt navn.

På spørsmål om han føler han manipulerte eller hjernevasket den 13 år gamle gutten, svarer Hildebrand:

– Nei, det syns jeg ikke. Men kanskje jeg gjorde det.

Staffan Hildebrand ønsker i boken å uttrykke sin kjærlighet til den yngste av guttene, som i dag er over 60 år.

– Han ser kanskje på det som kjærlighet, men jeg ser på det som en syk handling. Innerst inne forstår jeg at det ikke var min skyld, det var ikke jeg som kom på dette, som hadde denne planen, svarer mannen via Expressen.