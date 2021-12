Det var i et intervju med den tidligere konservative politikeren, nå mediepersonlighet, Nigel Farage, at tidligere president Donald Trump kom med uttalelsene om hertuginnen.

Det melder Insider.

– Aldri vært fan av henne

I intervjuet som ble sendt onsdag skal Trump blant annet ha sagt at han synes Markle er veldig respektløs overfor den britiske kongefamilien, og spesielt dronningen.

Han la også til at han aldri har vært særlig fan av henne.

– Jeg er ikke fan av henne. Jeg har heller aldri vært det.

– Jeg tror Harry har blitt brukt og det noe fryktelig, og at han vil angre på det en dag. Jeg tror det har ødelagt forholdet hans til familien, og det sårer dronningen.

I tillegg anklager han Markle for å tråkke over streken ved å påvirke medlemmer av kongressen til å inkludere finansiering av betalt permisjon i president Bidens nye lovforslag om sosiale utgifter.

– Hun prøver å gjøre ting som jeg synes er veldig upassende, sa Trump i intervjuet.

Skrøt av møtet med dronning Elizabeth

Før Trump begynte å uttale seg om hertuginnen skrøt han av statsbesøket sitt til Storbritannia i 2019, hvor han fikk møte dronningen.

Under det tre dager lange besøket ble Trump anklaget for å bryte kongelig protokoll ved flere anledninger, og for å ignorere kongelig etikette.

På spørsmål om hvordan møtet med dronningen var svarte Trump at han synes hun er en fantastisk kvinne.

– Jeg skulle bare tilbringe en halvtime med henne, men endte opp med å være der i mye mer enn en time, og alle sa: «Så frekt».

Trump mente derimot at dronningen likte hans nærvær, at hun smilte og lo, og avviser at han ville ha vært frekk.