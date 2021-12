I USA skal en bombespesialist i den amerikanske marinen ha stjålet opptil seks kilo av sprengstoffet C-4 fra militærbasen Camp Lejeune i Jacksonville i Nord-Carolina.

Sersjant Travis Glosser skal i vitneavhør ha sagt at han stjal eksplosivene fordi han var bekymret for USA, og fryktet at en borgerkrig var i anmarsj hvis Hillary Clinton vant valget i 2016.

Ville beskytte familien

Bekymringen skal ha dukket opp sommeren 2016, derfor begynte han å stjele litt og litt, som han ville bruke til å beskytte familien og sine konstitusjonelle rettigheter om en borgerkrig skulle bryte ut.

– Du vet hvor gal verden er nå for tiden, skal Glosser ha sagt da han overga seg i 2018.

– Så jeg har tatt det i tilfelle verden begynner å gå under eller hvis noe går galt, så jeg kan beskytte meg og familien min.

Siden Trump endte opp med å vinne valget, begravde han eksplosivene forsiktig rett bortenfor tregrensen i bakgården til hjemmet sitt utenfor Camp Lejeune.

Det melder nyhetsbyrået AP.

Mer enn 2000 militære våpen på avveie

Nyhetsbyrået har i lang tid etterforsket det amerikanske militærets manglende sikring av krigsvåpen, og hvordan hundrevis – muligens tusenvis – av granater, hundrevis med kilo av eksplosiver, landminer og til og med raketter har blitt stjålet fra eller tapt av det amerikanske militæret det siste tiåret. Enda flere eksplosiver har blitt meldt savnet og senere funnet.

APs undersøkelse har blant annet vist at dårlig sikkerhet og innsidetyverier har ført til tap av mer enn 2000 militære våpen siden 2010. Noen våpen er senere blitt brukt i forbindelse med forbrytelser, funnet på forbrytere eller solgt til kriminelle gjenger.

Stjålet av ungdommer

Sersjant Travis Glossers tyveri kunne gått uoppdaget hen, hadde det ikke vært for et annet tyveri ved samme militærleir.

I 2017 stjal nemlig en annen sersjant ved Camp Lejeune, Alex Krasovec, eksplosiver fra militærleiren og gjemte de i en svart ryggsekk hjemme hos seg. I avhør sa Krasovec at han skulle bruke eksplosivene til å leke seg og sprenge trerøtter rundt hytta til familien.

Den svarte ryggsekken ble derimot stjålet av noen ungdommer som brøt seg inn i huset hans. Da noen av ungdommene i ettertid ikke klarte å holde munn om hva de hadde stjålet, ble politiet kontaktet, og fingeravtrykk på eksplosivene førte tilbake til Krasovec.

Meldte seg selv

Militærleiren satte i gang en intern etterforskning, og fant ut at flere ting hadde blitt stjålet. Flere, blant annet sersjant Glosser ble derfor avhørt i forbindelse med tyveriene.

Han sa først at han ikke visste noe om det forvunnede sprengstoffet.

Fotoillustrasjon: Sersjant Travis Glosser gravde eksplosivene ned i hagen sin da Trump vant valget i 2016. Foto: AP / NTB

Tidlig neste morgen gravde han opp eksplosivene i hagen sin, og gravde det i stedet ned i en skog i nærheten.

Senere på dagen innså han derimot tabben han hadde gjort, og meldte seg selv til sine overordnede.

I avhør skal han ha presisert at han aldri hadde som hensikt å selge det videre, gi det eller vise det til noen.

– Jeg har aldri hatt noen intensjon om å skade noen, skal han ha sagt.

Både Krasovec og Glosser erkjente straffskyld for tyveri av militær eiendom, og ble dømt til mindre enn to års fengsel i en militær anstalt. Begge ble også degradert.