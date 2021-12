Spent stemning foran Blinken og Lavrovs møte i Stockholm

Det er første gang siden 2017 at både USA og Russland sender sine utenriksministere på det årlige ministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

På møtet står blant annet Ukraina-konflikten høyt på agendaen. Ukraina har uttalt at de ønsker å få tilbake den annekterte Krim-halvøya, noe president Vladimir Putin karakteriserer som «en trussel», ifølge Kreml.

Frykter invasjon



Flere vestlige land har den siste tiden uttrykt bekymring for at Russland skal angripe Ukraina og invadere landet.

I forkant av møtet forsikrer Blinken om at Nato står bak Ukraina og landets selvstendighet.

Forholdet mellom landene har vært spent siden Russland annekterte Krim-halvøya, noe som skjedde etter at et overveldende flertall av innbyggerne der i en folkeavstemning stemte for løsrivelse fra Ukraina. Siden har ukrainske regjeringsstyrker ligget i krig med russiskstøttede separatister i Donetsk og Lugansk øst i Ukraina.

Migrantkrisen



Migrantkrisen og den spente situasjonen på grensa mellom Hviterussland og Polen ligger også på delegatenes bord i Stockholm.

Fra Norge stiller utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som møtte Lavrov da Barentsrådet var samlet i Tromsø i oktober. I den anledning snakket Huitfeldt også med Blinken på telefon, men de to har ennå ikke møtt hverandre ansikt til ansikt.