Putin usikker på om han vil fortsette som president etter 2024

– Ifølge grunnloven har jeg muligheten til å bli valgt for en ny presidentperiode. Men om jeg vil gjøre det eller ikke, har jeg ikke bestemt meg for ennå, sa 69 år gamle Putin i et økonomisk forum han deltok på tirsdag.

Putin la imidlertid til at bare muligheten for at han kan fortsette stabiliserer den innenrikspolitiske situasjonen i Russland.

En kontroversiell grunnlovsendring som ble stemt igjennom i fjor tillater Putin ytterligere to presidentperioder dersom han ønsker det. Han har muligheten til å bli sittende som president fram til 2036, da han vil være 84 år gammel.

Før grunnlovsendringen kunne ikke Putin fortsette som president etter 2024.