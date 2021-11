Øystaten Barbados har blitt republikk

Under seremonien ble det britiske kongehusets flagg firet, og generalguvernør Dame Sandra Mason ble tatt i ed som den karibiske øynasjonens første president.

Mason ble valgt som president av parlamentet på Barbados i oktober, og prins Charles var gjest på seremonien i Bridgetown.

Øystaten, som er kjent som et turistparadis med vakre strender, har vært selvstendig siden 1966. Hele tiden har Storbritannias dronning Elizabeth vært statssjef, men for et år siden kunngjorde statsminister Mia Mottley at øya skulle legge sin koloniarv bak seg.