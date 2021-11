Franske overgrepsofre slipper turen til politistasjonen

De nye prosedyrene blir satt i verk for å få kvinner til å formelt melde fra om vold i hjemmet, og om seksuelle overgrep og andre overgrep. Virkemiddelet er å omgå politistasjonene der mange ofre føler seg ukomfortable og misforstått.

Tiltaket fra den franske regjeringen kommer etter at titusenvis av kvinner i Frankrike har delt vitnesbyrd på nettet om sitt møte med politiet i slike saker. De skal ha opplevd at politiet klandret dem for mishandlingen de ble utsatt for, og at politiet feilbehandlet meldingene.

Regjeringen har også vært under press de siste årene for å forbedre beskyttelsen av kvinner som blir utsatt for vold. Blant annet har det vært store demonstrasjoner i flere byer over hele Frankrike, og franske kvinner har i det siste tatt mer og mer til orde mot seksuell trakassering og mishandling.

Vil fjerne hindre

Juniorminister Marlene Schiappa i det franske innenriksdepartementet opplyser at kvinner i deler av landet nå kan melde fra til politiet på andre steder enn på politistasjonen. Det innebærer at politifolk vil bli sendt ut for å møte kvinnene der de er.

– Ofrene kan bli værende der de føler seg trygge, hjemme hos en venn, hos sin advokat, på sykehuset, hos legen, ifølge Schiappa.

– Det er kvinner som forteller at de ikke tør å dra til en politistasjon fordi de er redde for å ikke bli tatt imot på en god måte, og fordi det er vanskelig å snakke om tabubelagte ting med en ukjent person i uniform på et fremmed sted, sier hun i et intervju med AP.

– Det er derfor vi vil fjerne hindringene, den ene etter den andre, for å få kvinner til å melde fra, fortsatte hun.

Få melder fra

Ifølge funnene fra en årlig undersøkelse ledet av det nasjonale statistikkbyrået INSEE melder bare 10 prosent av overgrepsofre i Frankrike formelt fra.

I november rapporterte fransk politi at tilfeller av vold i hjemmet økte med 10 prosent i fjor sammenlignet med året før. Trolig blir mer en 200.000 kvinner i Frankrike utsatt for vold eller seksuell mishandling av sine partnere eller ekspartnere årlig, ifølge INSEE.

Det nye tiltaket som innføres nå, kommer i tillegg til annen innsats som har blitt gjort de siste årene – inkludert opplæring av flere politibetjenter, opprettelsen av en liste med spørsmål for å vurdere faren kvinnene er utsatt for, og muligheten til å varsle politiet via tekstmelding eller på internett, legger Schiappa til.

Ber om EU-handling

Schiappa har som minister i innenriksdepartementet ansvaret for å føre tilsyn med forholdet mellom politi og kvinnelige voldsofre. I slutten av november besøkte hun en renovert politistasjon i Paris, som nå har et eget kontor som skal sørge for personvernet for de som melder fra om mishandling og vold.

Besøket var en del av en rekke arrangementer for å markere den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november.

Parlamentsmedlemmer og andre politikere fra hele Europa ba denne dagen om å få på plass bindende regler over hele EU for å beskytte kvinner bedre, og la til at én av tre kvinner i de 27 medlemslandene opplever seksuell eller annen fysisk vold i løpet av livet, og at halvparten av kvinnene som blir drept i EU blir drept av noen som står dem nær.

30.000 delte sin historie

I Frankrike blir de nye prosedyrene rundt det å melde fra om mishandling først innført i utvalgte regioner, med sikte på å gjøre tiltaket landsdekkende.

De siste månedene har det vært en stor kampanje på nett i Frankrike der kvinner har delt sine beretninger om angivelig feilbehandling og svikt hos politiet. Ifølge aktivister har over 30.000 kvinner fortalt om sine erfaringer.

– Jeg ønsker å uttrykke at jeg verdsetter og støtter politiets arbeid, og minne om at kvinnene i de aller fleste tilfeller blir møtt med mye empati og mye støtte når de melder fra til politiet, sier Schiappa.

– Men for det mindretallet av saker der det går dårlig, er det åpenbart uakseptabelt.

Innenriksdepartementet har de siste månedene sendt instruks til politiet om de juridiske forpliktelsene de har til å ta imot alle som melder fra, spesielt etter beretninger fra kvinner som sa de hadde blitt frarådet av politibetjenter å anmelde overgrep.

– Å nekte å motta en anmeldelse er ulovlig, sier Schiappa.

Mange hindre

Psykologen Axelle Garnier de Saint Sauveur veileder politiet i Paris og bidrar til å gi opplæring, blant annet med tanke på å støtte ofre. Hun sier det står en rekke hindre i veien for kvinner som vil melde fra om mishandling.

– Dersom partneren deres har et tak på dem, blokkerer det alt annet. Det forhindrer dem fra å søke beskyttelse eller melde fra. I tillegg er det en følge av traumatiske situasjoner at offeret fullstendig mister evnen til å tenke, sier hun.

Hun peker også på frykt og uvisshet om hva som vil skje når forholdet blir anmeldt.

– Det er skummelt for offeret å tenke: «Jeg kommer ikke til å bli hørt, jeg kommer ikke til å bli tatt godt imot». Også det å måtte gå inn på en politistasjon er en fysisk hindring, sier Sauveur.