CNN-vert Chris Cuomo i hardt vær – hjalp guvernørbror

Det viser nye dokumenter som ble offentliggjort mandag.

Tusenvis av sider med nye bevis og vitneforklaringer viser hvordan tidligere guvernør Andrew M. Cuomo stolte på en gruppe allierte, inkludert hans yngre bror, CNN-verten Chris Cuomo, for å legge strategier for hvordan han skulle avlede og overleve de mange anklagene om seksuell trakassering, skriver The New York Times.

I august måtte Cuomo, som da hadde sittet som guvernør i ti år, gå av på grunn av en rekke anklager om seksuell trakassering.

Chris Cuomo tilbød seg blant annet å kontakte kilder, inkludert andre journalister, for å finne ut om flere kvinner står fram offentlig.

La strategi med rådgivere

Han jobbet også med den tidligere guvernørens medarbeider om strategi, oppfordret til en unnskyldende tone og kritiserte en tidlig uttalelse som han mente bagatelliserte påstandene. Han anklaget også en topprådgiver for å skjule informasjon fra broren.

Samtidig fortalte den fremstående CNN-journalisten til etterforskere at han jevnlig snakket med broren om hvordan han skulle framstå og at han irettesatte ham for «dårlig dømmekraft».

– Da situasjonen begynte å akselerere, ba broren min meg om å bidra, sa Chris Cuomo til etterforskere i et seks timer langt avhør.

Chris Cuomo har tidligere innrømmet at det var feil å være brorens uoffisielle rådgiver, men omfanget av hans rolle har ikke vært kjent før avhøret fra juli og 169 sider med tekstmeldinger, eposter og annen kommunikasjon ble offentliggjort.

– Ikke jobbet med saken for CNN

Jane Kirtley, professor i medieetikk og juss ved University of Minnesota, sier journalister må forstå at de jobber for offentligheten, ikke for politikere.

Cuomo understreker at han aldri jobbet med eller rapporterte om saken om broren på CNN.

Kanalen sier i en uttalelse at dokumentene «fortjener en grundig gjennomgang og vurdering».

– De neste dagene kommer vi til å ha samtaler og søke ytterligere klarhet i hva dette betyr for CNN, heter det.