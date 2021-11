Omikronsmitte bekreftet i Sverige

Den smittede er en person som nylig har kommet tilbake til Sverige fra et opphold i Sør-Afrika, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Den positive coronaprøven til personen ble tatt for litt over en uke siden, og at det var snakk om omikronsmitte ble bekreftet mandag klokken 16.

– Det var ventet at vi ville finne omikronvarianten også i Sverige, da den har blitt oppdaget i flere andre europeiske land. Informasjonen vi har om varianten gjør at vi bør ta den på største alvor inntil vi har mer kunnskap, sier Karin Tegmark Wisell, generaldirektør i FHM, i en uttalelse.

Det er uvisst om tilfellet knyttes til de to personene i Jönköping som ble syke etter en reise til Sør-Afrika, som Dagens Nyheter meldte om tidligere mandag.

Oppdaget også i Danmark

– Tiltakene for reisende fra det sørlige Afrika er strammet inn siden fredag 26. november, og vi følger utviklingen nøye gjennom intensivert overvåking i tråd med anbefalingene fra WHO og det europeiske smittevernbyrået, fortsetter Wisell.

Omikron-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika i forrige uke. Det blir antatt at omikron er en mer smittsom variant av coronaviruset.

Også Danmark har bekreftet tilfeller av varianten. De to smittede hadde vært på reise i Sør-Afrika.

– Det var ventet, sa direktør Henrik Ullum i Statens Serum Institut i en pressemelding.

Han oppgir også at danske myndigheter fastholder strategien som går ut på intensiv smitteovervåking i hele landet.

Mistanke i Finland

Blant annet Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Italia og Østerrike har i Europa bekreftet tilfeller av omikron-varianten.

Mandag melder det finske folkehelseinstituttet (THL) at de mistenker at to personer som har hatt forbindelse med utlandet er smittet av varianten.

I Norge er det så langt ikke blitt bekreftet smittetilfeller av omikron, men regjeringen innførte mandag flere nye tiltak for å bremse spredningen av varianten.