Canada bekrefter første tilfelle av ny virusvariant

Begge er innlagt på isolat på sykehus i Ottawa, og helsemyndighetene har startet arbeidet med å spore nærkontakter, heter det i en uttalelse fra delstatsmyndighetene i Ontario.

Koronavarianten omikron har i helgen blitt oppdaget i stadig flere land. Det er påvist hos 13 personer i Nederland, og det kan fort vise seg å være flere. Danmark har bekreftet to tilfeller.

Også Tyskland meldte søndag om et nytt omikrontilfelle, dagen etter at landet bekreftet de to første tilfellene av den nye varianten. Den er også påvist i Tsjekkia og Italia.