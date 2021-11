Botswana bekrefter 19 tilfeller av omikron-varianten

Det inkluderer de fire tilfellene som ble påvist forrige uke.

– Per i dag har vi registrert totalt 19 tilfeller av varianten, sa helseminister Edwin Dikoloti på en pressekonferanse i hovedstaden Gaborone.

Landet rapportert fredag at den nye coronavarianten var oppdaget i forbindelse med at fire utenlandske statsborgere som reiste inn i landet 7. november på et diplomatisk oppdrag.

Kunngjøringen kom dagen etter at sørafrikanske forskere identifiserte varianten, noe som utløste reiseforbud på flyreiser fra regionene.

De fleste av Botswanas 19 smittetilfeller kom fra utlandet, ifølge Dikoloti. Flere hadde deltatt på samme arrangement. Botswana har ikke opplyst hvilket land diplomatene kom fra.