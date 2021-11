Røde Kors-koordinator Mambo Bapu Mance sier søndag at 20 ble drept umiddelbart og at to andre døde senere av skadene de var påført.

Den samme leiren ble også angrepet for en uke siden, da ble 29 mennesker drept.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak søndagens angrep. Mer enn 100 væpnede grupper er aktive i den østlige delen av Kongo.