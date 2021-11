Statens Serum Institut bekrefter søndag at virusprøvene som er tatt fra de to, viser at det er snakk om to tilfeller av omikron.

– Det var forventet, sier direktør Henrik Ullum i en pressemelding.

Han oppgir også at danske myndigheter fastholder strategien som går ut på intensiv smitteovervåking i hele landet.

– Vi ønsker å trekke ut tiden så vi rekker å vaksinere flest mulig og kommer lenger gjennom vinteren før den for alvor kommer til Danmark, slik vi forventer, sier Ullum.

De to som er blitt smittet med omikron-varianten, befinner seg nå i isolasjon. Også nærkontakter vil bli oppfordret til å isolere seg.

Omikron-varianten ble først påvist i Sør-Afrika for få dager siden. I Europa er den påvist i Nederland, Tyskland, Tsjekkia og Italia.