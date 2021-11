Bryan Adams coronasmittet for andre gang

I slutten av oktober måtte Bryan Adams avlyse sin planlagte opptreden på Tina Turners «Rock and Roll Hall of Fame»-seremoni.

Selv om Adams var fullvaksinert, og ikke hadde vist noen symptomer, fikk han påvist covid-19.

Nå meddeler artisten at han er smittet igjen.

«Her er jeg, nettopp ankommet Milano, og har testet positivt for coronaviruset for andre gang på én måned. Så da bærer det til sykehuset for min del», skriver Adams på Instagram.

Til CNN sier USAs smitteverntopp Anthony Fauci det kan være viruset aldri forlot kroppen til Adams, uten at han vil spekulere for mye i saken.

Adams, som også jobber som fotograf, dro til Milano for å ta bilder på en photoshoot for Pirellis 2022 kalender.

Bryan Adams har solgt over 65 millioner album, og har spilt konserter i Norge hele 28 ganger. Han er kjent for klassikere som «Heaven», «Summer of ‘69» og «(Everything I Do) I Do It For You».