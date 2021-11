Møte om migrasjonen over Den engelske kanal

Ministre fra Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia møtes i havnebyen Calais nord i Frankrike. Der skal de diskutere hvordan landene skal håndtere menneskesmuglere som skaffer båter til migranter som forsøker å krysse over til Storbritannia.

Møtet blir arrangert uten at Storbritannia ble invitert. Årsaken er at statsminister Boris Johnson har hisset på seg Frankrike ved å be landet hente tilbake alle migranter som tar seg til Storbritannia over kanalen.

Samtalen på ministernivå skjer få dager etter at 27 mennesker druknet i forsøket på krysse over fra Frankrike til England i en oppblåsbar båt.

Målet med møtet er å «forbedre det operasjonelle samarbeidet i kampen mot menneskesmuglingen fordi dette er internasjonale nettverk som opererer i ulike europeiske land», opplyser en medarbeider for Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin.