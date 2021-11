51 døde i sibirsk gruveeksplosjon – flere arrestert

Ulykken, som inntraff 250 meter under bakken, er den verste gruvekatastrofen i Russland på over et tiår.

Dusinvis av andre gruvearbeidere er i tillegg innlagt på sykehus etter ulykken i den vestlige sibirske byen Belovo, hovedsakelig etter å ha pustet inn giftig gass.

De omkomne inkluderte fem redningsarbeidere som tok seg inn i gruva på leting etter overlevende.

Direktøren for Listvjazjnaja-kullgruva, hans stedfortreder og to ledende ansatte fra den statlige tilsynsmyndigheten ble varetektsfengslet lørdag, ifølge en domstol i byen Kemerovo nord for Belovo.

De er anklaget for å ha brutt sikkerhetsforskrifter og forårsaket dødsfall til gruvearbeidere og hjelpearbeidere.

Sivilforsvarsdepartementet opplyste at 239 gruvearbeidere ble reddet fra sjakten.

– Nødarbeidere har gjenopptatt arbeidet med å gjenopprette likene til de som døde i ulykken, etter et midlertidig avbrudd på grunn av faren for en ny eksplosjon. Vi må få alle ut, skrev guvernør Sergej Tsiviljov i Kemerov på Telegram lørdag.

Metannivåene hadde økt i sjakten siden midten av juni og skapte en eksplosiv blanding, ifølge etterforskere.